21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
ЗОИ2026: Норвешка со најмногу медали пред завршниот викенд

Останати спортови

21.02.2026

Норвешка го задржа водството на табелата на освоени медали пред завршниот натпреварувачки викенд на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано и Кортина.

Норвешките спортисти се лидери на табелата со 17 златни, 10 сребрени и 10 бронзени медали. Американците се втори (10-12-7), а домаќинот Италија е на третата позиција (9-5-13).

На ЗОи2026 денеска ќе бидат доделени десет комплети медали.

Табела на освоени медали по 14 ден на ЗОИ 2026

Норвешка 17 10 10 37
САД 10 12 7 29
Италија 9 5 13 27
Холандија 8 7 3 18
Германија 6 8 8 22
Франција 6 8 6 20
Швајцарија 6 6 5 17
Шведска 6 6 4 16
Австрија 5 8 5 18
Јапонија 5 7 12 24
Канада 4 5 8 17
Кина 4 3 5 12
Јужна Кореја 3 4 3 10
Австралија 3 2 1 6
Велика Британија 3 0 0 3
Чешка 2 2 0 4
Словенија 2 1 1 4
Шпанија 1 0 1 2
Бразил 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
Полска 0 3 1 4
Нов Зеланд 0 2 1 3
Финска 0 1 4 5
Летонија 0 1 1 2
Русија 0 1 0 1
Грузија 0 1 0 1
Естонија 0 1 0 1
Бугарија 0 0 2 2
Белгија 0 0 1 1.

Извор; МИА

