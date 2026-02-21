ЗОИ2026: Норвешка со најмногу медали пред завршниот викенд

Норвешка го задржа водството на табелата на освоени медали пред завршниот натпреварувачки викенд на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано и Кортина.

Норвешките спортисти се лидери на табелата со 17 златни, 10 сребрени и 10 бронзени медали. Американците се втори (10-12-7), а домаќинот Италија е на третата позиција (9-5-13).

На ЗОи2026 денеска ќе бидат доделени десет комплети медали.

Табела на освоени медали по 14 ден на ЗОИ 2026

Норвешка 17 10 10 37

САД 10 12 7 29

Италија 9 5 13 27

Холандија 8 7 3 18

Германија 6 8 8 22

Франција 6 8 6 20

Швајцарија 6 6 5 17

Шведска 6 6 4 16

Австрија 5 8 5 18

Јапонија 5 7 12 24

Канада 4 5 8 17

Кина 4 3 5 12

Јужна Кореја 3 4 3 10

Австралија 3 2 1 6

Велика Британија 3 0 0 3

Чешка 2 2 0 4

Словенија 2 1 1 4

Шпанија 1 0 1 2

Бразил 1 0 0 1

Казахстан 1 0 0 1

Полска 0 3 1 4

Нов Зеланд 0 2 1 3

Финска 0 1 4 5

Летонија 0 1 1 2

Русија 0 1 0 1

Грузија 0 1 0 1

Естонија 0 1 0 1

Бугарија 0 0 2 2

Белгија 0 0 1 1.

Извор; МИА