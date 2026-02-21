ЗОИ2026: Норвешка со најмногу медали пред завршниот викенд

Норвешка го задржа водството на табелата на освоени медали пред завршниот натпреварувачки викенд на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 во Милано и Кортина.
Норвешките спортисти се лидери на табелата со 17 златни, 10 сребрени и 10 бронзени медали. Американците се втори (10-12-7), а домаќинот Италија е на третата позиција (9-5-13).
На ЗОи2026 денеска ќе бидат доделени десет комплети медали.
Табела на освоени медали по 14 ден на ЗОИ 2026
Норвешка 17 10 10 37
САД 10 12 7 29
Италија 9 5 13 27
Холандија 8 7 3 18
Германија 6 8 8 22
Франција 6 8 6 20
Швајцарија 6 6 5 17
Шведска 6 6 4 16
Австрија 5 8 5 18
Јапонија 5 7 12 24
Канада 4 5 8 17
Кина 4 3 5 12
Јужна Кореја 3 4 3 10
Австралија 3 2 1 6
Велика Британија 3 0 0 3
Чешка 2 2 0 4
Словенија 2 1 1 4
Шпанија 1 0 1 2
Бразил 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
Полска 0 3 1 4
Нов Зеланд 0 2 1 3
Финска 0 1 4 5
Летонија 0 1 1 2
Русија 0 1 0 1
Грузија 0 1 0 1
Естонија 0 1 0 1
Бугарија 0 0 2 2
Белгија 0 0 1 1.
Извор; МИА