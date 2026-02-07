 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Сиљановска-Давкова до олимпијците: Македонскиот народ е со вас, верува во вас и ќе ве поддржува во секој ваш настап

Македонија

07.02.2026

Претседателката Гордана Сиљановска – Давкова испраќа силна поддршка и искрени желби за успешен олимписки настап на македонските спортисти на 25. Зимски олимписки игри во Милано – Кортина д’Ампецо.

Јана Атанасовска, Виктор Петков, Ставре Јада и Ана Цветановска се нашите спортски амбасадорки и амбасадори кои со храброст, дисциплина и посветеност го виорат македонското знаме на светската олимписка сцена.

Во Милано и на снежните патеки на Кортина д’Ампецо, меѓу најдобрите спортисти од светот, тие ќе ја испишуваат својата олимписката приказна, вградувајќи го македонскиот спортски дух во неа.

Македонскиот народ е со вас, верува во вас и ќе ве поддржува во секој ваш настап!“, вели Сиљановска – Давкова во својата порака.

