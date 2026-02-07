 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Осогово и Вардар играа во чест на починатите во „Пулс“

Фудбал

07.02.2026

На Градскиот стадион „Никола Мантов“ во Кочани Осогово и Вардар одиграа хуманитарен натпревар во спомен и во чест на настраданите во трагедијата од 16 март лани во дискотеката „Пулс“.

Западната трибина на „Мантов“ беше полна како ретко кога во последните неколку години. Проценките велат дека имало најмалку 1.200 гледачи. „Вардар“ славеше со 4 :1, иако „жолто-сините“ поведоа први.

Но, резултатот на овој меч беше во втор план од идеата поради која се играше – во спомен на почнатите во „Пулс“.

На полувремето се случи навистина потег за респект кој го направија гостинските навивачи „Комити“. На аукција го откупија дресот на Стојанче Велинов, некогашен фудбалер на „Осогово“, кој со „Академија Пандев“ го освои националниот куп на Македонија и му го подарија на член на навивачката група „Сејмени“. Средствата, секако, одат во хуманитарни цели.

Хуманитарниот меч со Вардар луѓето од ФК Осогово го искористија да ги промовираат новите дресови, на кои е аплициран брендот „КБ Инвест“.

Поврзани вести

Хроника  | 07.02.2026
Фотографии од компанијата во струмичко од која беа изнесени 21 тон марихуана
Македонија  | 06.02.2026
Се работи на воспоставување авиолинија меѓу Македонија и Црна Гора
Останати спортови  | 06.02.2026
Македонските спортисти го развиореа македонското знаме на свеченото отворање на ЗОИ 2026
﻿