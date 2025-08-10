 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Српските кошаркари остварија рекордна победа против Кипар

Кошарка

10.08.2025

Кошаркашки савез Србије – Званична web презентација
Кошаркарската репрезентација на Србија оствари рекордна победа совладувајќи го Кипар со 122:55. Ова беше пријателски натпревар во пресрет на претстојниот Евробаскет, каде Кипар ќе настапува како ко-домаќин.

Селекцијата на Србија по триумфот над Грција синоќа, денешниот дуел го одигра без неколку од главните играчи, на кои селекторот Светислав Пешиќ им даде одмор. Најефикасен на дуелот беше Тристан Вукчевиќ со 24 поени.

Во составот на Србија го немаше ниту Василије Мициќ, кој ги пропушти двата дуела во Лимасол поради повреда.   

