Српските кошаркари остварија рекордна победа против Кипар

Кошаркарската репрезентација на Србија оствари рекордна победа совладувајќи го Кипар со 122:55. Ова беше пријателски натпревар во пресрет на претстојниот Евробаскет, каде Кипар ќе настапува како ко-домаќин.

Селекцијата на Србија по триумфот над Грција синоќа, денешниот дуел го одигра без неколку од главните играчи, на кои селекторот Светислав Пешиќ им даде одмор. Најефикасен на дуелот беше Тристан Вукчевиќ со 24 поени.

Во составот на Србија го немаше ниту Василије Мициќ, кој ги пропушти двата дуела во Лимасол поради повреда.