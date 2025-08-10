 Skip to main content
10.08.2025
Недела, 10 август 2025
Романија прогласи вонредна состојба поради 92 илјади тони контаминирана нафта од Азербејџан

Свет

10.08.2025

Во Романија е прогласена вонредна состојба поради проблеми во енергетскиот сектор.

Причината e испораката на 92 илјади тони сурова нафта од Азербејџан, контаминирана со органски хлориди. Поради тоа, втората пратка од пристаништето Џејхан со ист обем, која била планирана за преработка во романската рафинерија Петробрази, исто така е откажана.

Оваа нафта, испорачана во Романија по море, била товарена во Турција преку нафтоводот „Баку – Тбилиси – Џејхан“, што го гради и управува британскиот Бритиш Петролеум.

Истовремено, во медиумите се појавија информации дека претходно во јуни-јули оваа година, 60 илјади кубни метри контаминирана нафта од Азербејџан влегле во Чешка преку нафтоводот TAL.

