Романија прогласи вонредна состојба поради 92 илјади тони контаминирана нафта од Азербејџан

Во Романија е прогласена вонредна состојба поради проблеми во енергетскиот сектор.

Причината e испораката на 92 илјади тони сурова нафта од Азербејџан, контаминирана со органски хлориди. Поради тоа, втората пратка од пристаништето Џејхан со ист обем, која била планирана за преработка во романската рафинерија Петробрази, исто така е откажана.

Оваа нафта, испорачана во Романија по море, била товарена во Турција преку нафтоводот „Баку – Тбилиси – Џејхан“, што го гради и управува британскиот Бритиш Петролеум.

Истовремено, во медиумите се појавија информации дека претходно во јуни-јули оваа година, 60 илјади кубни метри контаминирана нафта од Азербејџан влегле во Чешка преку нафтоводот TAL.