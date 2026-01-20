 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Македонската фудбалска репрезентација остана на 66. место на најновата ранг-листа на ФИФА

Фудбал

20.01.2026

Македонската фудбалска репрезентација остана на 66. место на најновата ранг-листа на ФИФА објавена денеска.

Македонската репрезентација остана на истата позиција како и на претходното рангирање со идентичен број на бодови – 1378.57.

Шпанија е сè уште на врвот, пред Аргентина и Франција.

Топ 10 ранкинг на ФИФА:

1 Шпанија 1877,18

2 Аргентина 1873,33

3 Франција 1870,00

4 Англија 1834,12

5 Бразил 1760,46

6 Португалија 1760,38

7 Холандија 1756,27

8 Мароко 1736,57

9 Белгија 1730,71

10 Германија 1724,15

