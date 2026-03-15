15.03.2026
Ливерпул испушти победа над Тотенхем во 90. минута.

Ливерпул вечерва ремизираше 1:1 со Тотенхем на домашен терен во 30. коло од англиската Премиер лига.

Доминик Собослај им донесе водство на домаќините во 18. минута. Ричарлисон израмни во 90. минута.

Ливерпул освои 49 бода и се искачи на петтото место на табелата во Премиер лигата, претекнувајќи го Челзи (48 бода). Тотенхем ја прекина серијата од шест порази во сите натпреварувања и се наоѓа на 16. место во англиската Премиер лига со 30 бода.

Во следниот натпревар, Ливерпул ќе игра против Брајтон на гости на 21 март, додека Тотенхем ќе биде домаќин на Нотингем на 22 март. 

﻿