Албанија: СПАК со нова посебна оперативна единица со прикриени агенти

Албанското специјално обвинителство против корупција и организиран криминал (СПАК) подготвува значителна промена во начинот на кој ги спроведува истражните операции, со формирање на посебна оперативна единица во рамките на Национално биро за истраги (БКХ).

Се очекува новата структура да се состои од прикриени агенти, обучени за напредни методи на надзор и инфилтрација на терен.

– Овој чекор се смета за директен одговор на повторените случаи на протекување на информации, што во некои случаи доведе до компромитирање на важни истражни операции. Со формирањето на специјализиран внатрешен тим, СПАК има за цел да ги зајакне своите оперативни капацитети и да ја намали зависноста од државната полиција.

Од формирањето на СПАК проблемот со пробивањето на операциите останува еден од главните предизвици. Со новата оперативна единица се очекува кругот на лица, кои ќе имаат информации за операциите да биде многу поограничен, со што ќе се зголеми нивото на тајност и безбедност за време на чувствителните истраги.

– Според годишниот извештај на институцијата, модернизацијата на структурата не е поврзана само со човечките ресурси, туку и со инвестиции во напредна технологија за надзор. СПАК инвестираше околу еден милион евра во уред познат како „IMSI Catcher“. Оваа технологија овозможува идентификација и собирање телефонски податоци во реално време, што им овозможува на истражителите да ги следат телефонските комуникации во одредена област.

Се очекува уредот главно да го користат тајни агенти за време на интензивните фази на истрагите, обезбедувајќи им моќна алатка за следење на движењата и комуникациите на лицата под истрага.

Во меѓувреме, новата инфраструктура каде што ќе биде сместено Националното биро за истраги, е дизајнирана да ги исполни високите стандарди за безбедност и транспарентност. Просториите за испрашување и идентификација се опремени со модерни аудио и видео системи, кои детално ќе го документираат секој доказ и истражен процес.

Со оваа нова структура и напредна технологија, СПАК има за цел да создаде поефикасен механизам за борба против корупцијата и организираниот криминал, зголемувајќи ја безбедноста на операциите и минимизирајќи го ризикот од протекување информации за време на истрагите.