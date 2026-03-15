Најмалку 12 Палестинци загинаа при израелски воздушен напад врз Појасот Газа

Најмалку 12 Палестинци, меѓу кои две деца, една бремена жена загинаа во денешниот израелски воздушен напад врз Појасот Газа.

– Израелската окупација нападна полициско возило, со кое се превезувале неколку офицери и полициски персонал, додека ги извршувале своите должности за следење на пазарите и одржување на безбедноста за време на Рамазан. Овој напад резултираше со смрт на девет офицери и други, соопшти Министерството за внатрешни работи контролирано од Хамас.