Трамп планира да изгради воена база со 5.000 луѓе во Газа

Администрацијата на Трамп планира да изгради воена база со 5.000 лица во Газа, која би се протегала на повеќе од 400 хектари, според записите од договорите на „Одборот за мир“ што ги прегледал „Гардијан“.

Локацијата е наменета како база за операции за идните Меѓународни сили за стабилизација (ИСФ) , кои се планира да бидат мултинационална воена сила составена од војници од земјите кои ветија учество. ИСФ е дел од новоформираниот „Одбор за мир“, кој има за цел да управува со Газа. Одборот е предводен од Доналд Трамп, а делумно го води неговиот зет, Џаред Кушнер.

Советот за безбедност на ОН го овласти Одборот за мир да ги формира безбедносните сили на Израел, за кои ОН велат дека ќе бидат задолжени за обезбедување на границите на Газа и одржување на мирот во регионот. Исто така, се очекува да ги заштитат цивилите и да обучат „потврдени палестински полициски сили“.

Индонезиската влада наводно понудила да испрати до 8.000 војници.

Експертите истакнуваат дека структурите за финансирање и управување се нејасни. „Одборот за мир е еден вид правно битие… всушност, тој е само празна школка што САД ја користат како што им одговара“, рече Адил Хак , професор по право на Универзитетот Рутгерс.

Плановите предвидуваат постепена изградба на воен пункт со димензии 1.400 на 1.100 метри, кој ќе биде опкружен со 26 оклопни контролни кули на приколки, стрелиште за лесно оружје, засолништа и складиште за воена опрема. Целата база ќе биде оградена со бодликава жица.

Договорните документи вклучуваат одредби за геофизичко истражување на локацијата за да се идентификуваат какви било подземни празнини или тунели, што е јасна референца за обемната мрежа на тунели на Хамас.

Исто така, е наведен и „Протокол за човечки останки“ . Доколку се откријат останки, работата мора веднаш да престане. Се забележува дека се верува дека телата на приближно 10.000 Палестинци се закопани под урнатините во Газа.

Дијана Буту , палестинска адвокатка и поранешна преговарачка, изградбата на воена база на палестинска земја без одобрение од владата ја нарече чин на окупација.

„Чија дозвола добија да ја изградат оваа база?“, праша таа.

Од своја страна, администрацијата на Трамп одби да коментира за протекувањето информации, а еден официјален претставник изјави: „Како што рече претседателот, нема да има американски војници на терен“.