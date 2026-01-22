 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Комплетирано претпоследното лигашко коло од Лигата на шампионите

Фудбал

22.01.2026

 По комплетирањето на седмото коло во фудбалската Лига на шампиони, екипите на Арсенал и на Баерн Минхен изборија директно учество во осминафиналната фаза.

Баерн синоќа на домашен терен го совлада Ројал Унион и му се придружи на Арсенал.

Другите шест директни учесници во 1/8финалето, како и екипите кои ќе играат бараж за влез помеѓу 16-те најдобри ќе бидат познати по одигрувањето на 8. коло.

Резултати на натпреварите од 7. коло играни вчеравечер:

Галатасарај – Атлетико Мадрид 1:1
Карабах – Ајнтрахт Франкфурт 3:2
Аталанта – Атлетик Билбао 2:3
Баерн – Ројал Унион 2:0
Челзи – Пафос 1:0
Јувентус – Бенфика 2:0
Марсеј – Ливерпул 0:3
Њукасл – ПСВ 3:0
Славија Прага – Барселона 2:4.

Лидер на табелата е Арсенал со максимални 21 бод, Баерн има 18, Реал и Ливерпул по 15, Тотенхем 14,

