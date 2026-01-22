Комплетирано претпоследното лигашко коло од Лигата на шампионите

По комплетирањето на седмото коло во фудбалската Лига на шампиони, екипите на Арсенал и на Баерн Минхен изборија директно учество во осминафиналната фаза.

Баерн синоќа на домашен терен го совлада Ројал Унион и му се придружи на Арсенал.

Другите шест директни учесници во 1/8финалето, како и екипите кои ќе играат бараж за влез помеѓу 16-те најдобри ќе бидат познати по одигрувањето на 8. коло.

Резултати на натпреварите од 7. коло играни вчеравечер:

Галатасарај – Атлетико Мадрид 1:1

Карабах – Ајнтрахт Франкфурт 3:2

Аталанта – Атлетик Билбао 2:3

Баерн – Ројал Унион 2:0

Челзи – Пафос 1:0

Јувентус – Бенфика 2:0

Марсеј – Ливерпул 0:3

Њукасл – ПСВ 3:0

Славија Прага – Барселона 2:4.

Лидер на табелата е Арсенал со максимални 21 бод, Баерн има 18, Реал и Ливерпул по 15, Тотенхем 14,