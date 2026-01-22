Комплетирано претпоследното лигашко коло од Лигата на шампионите

По комплетирањето на седмото коло во фудбалската Лига на шампиони, екипите на Арсенал и на Баерн Минхен изборија директно учество во осминафиналната фаза.
Баерн синоќа на домашен терен го совлада Ројал Унион и му се придружи на Арсенал.
Другите шест директни учесници во 1/8финалето, како и екипите кои ќе играат бараж за влез помеѓу 16-те најдобри ќе бидат познати по одигрувањето на 8. коло.
Резултати на натпреварите од 7. коло играни вчеравечер:
Галатасарај – Атлетико Мадрид 1:1
Карабах – Ајнтрахт Франкфурт 3:2
Аталанта – Атлетик Билбао 2:3
Баерн – Ројал Унион 2:0
Челзи – Пафос 1:0
Јувентус – Бенфика 2:0
Марсеј – Ливерпул 0:3
Њукасл – ПСВ 3:0
Славија Прага – Барселона 2:4.
Лидер на табелата е Арсенал со максимални 21 бод, Баерн има 18, Реал и Ливерпул по 15, Тотенхем 14,