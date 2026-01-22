СВП одбележа 164 години од смртта на Миладиновци: Со нивниот „Зборник на народни умотворби“ го поставија темелот на македонската книжевна преродба

Денес одбележaвме 164 години од смртта на Браќата Миладиновци – Димитрија и Константин, симболи на македонската културна преродба и борбата за јазик, идентитет и национална свест, соопштија од СВП.

Родени во Струга, тие својот живот го посветија на просветата, на собирањето и зачувувањето на народното творештво и на утврдувањето на мајчиниот јазик.

Со нивниот „Зборник на народни умотворби“ и поезијата на Константин, меѓу кои и бессмртната „Т’га за југ“, го поставија темелот на македонската книжевна преродба и оставија дело што и денес нè обврзува на сеќавање и почит.

Вечна им слава.