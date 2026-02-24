Kaрик испадна тренериште за Манчестер Јунајтед

Привремениот тренер на Манчестер јунајтед, Мајкл Карик, ја коментираше победата од 1:0 над Евертон остварена синоќа на гостински терен во 27. коло од англиската Премиер лига.

Беше натпревар со одлична завршница. Немилосрден финиш. Ми се допадна начинот на кој Шешко ја реализираше шансата со вистинска самодоверба. Куња и Мбемо го поставија нападот совршено, а ние сме опасни во контранападот, изјави Карик за „Скај Спортс“.

Манчестер јунајтед се искачи од петтото на четвртото место на табелата во англиската Премиер лига (48 бода по 27 натпревари)