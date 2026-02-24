„Ел Менчо“ ќе ги одложи баражите за СП

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) размислува за одложување на интерконтиненталните плејоф натпревари за Светското првенство во 2026 година закажани во Мексико поради нагло зголемување на криминалот. Според „Атлетик“, натпреварите од завршниот турнир се исто така под знак прашалник.

Во неделата на 22 февруари, мексиканското Министерство за одбрана спроведе операција за апсење на Рубен Немесио Осегуера Сервантес, познат како „Ел Менчо“, водачот на најголемиот картел, „Новата генерација на Халиско“. Тој почина од повредите додека бил транспортиран во Мексико Сити. Како одговор на тоа, десетици градови во најмалку осум држави беа сведоци на пожари на автомобили, блокади на патиштата и напади врз безбедносните сили. Немирите веќе доведоа до одложување на неколку натпревари во машките и женските национални првенства.

Мексико е закажано да биде домаќин на интерконтиненталните плејоф натпревари помеѓу Конго, Јамајка и Нова Каледонија од 26 до 31 март на стадионот „Акрон“ во Гвадалахара. Висок функционер на ФИФА, кој зборуваше под услов да остане анонимен, за „The Athletic“ изјави дека организацијата е исклучително загрижена и предупреди дека плејофот може да биде одложен доколку наскоро не се добијат безбедносни гаранции.

Тринаесет натпревари од Светското првенство во 2026 година, вклучувајќи го и натпреварот за отворање, се закажани во мексиканските градови Мексико Сити, Гвадалахара и Монтереј. Извор за „The Athletic“ изјави дека ФИФА ќе го разгледа одложувањето на натпреварите на главниот турнир само како последно средство доколку се покренат сериозни загрижености и од безбедносните службеници и од комерцијалните партнери. Ситуацијата е комплицирана од фактот дека десетици илјади навивачи веќе купиле билети и резервирале хотели, а доколку турнирот се одложи, ФИФА ќе биде принудена да им ги надомести загубите.

На Светското првенство во 2026 година за прв пат ќе учествуваат 48 национални селекции и ќе биде првото чии домаќини ќе бидат три земји – САД, Канада и Мексико. Мундијалот ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули