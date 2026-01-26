 Skip to main content
26.01.2026
Понеделник, 26 јануари 2026
Легендата Кин не верува во новиот менаџер на Јунајтед

Екипата на Манчестер Јунајтед ги доби последните два дерби натпревара во Премиер лигата против Манчестер Сити (дома) со 2:0 и вчера против Арсенал (гости) 3:2. Шест бодови се освоени под водство на новиот менаџер Мајкл Керик.

–  До крајот на сезоната да ги добие сите натпревари, не би му ја дал работата. Два натпревара одлични, но секој може да победи два натпревара, а јас сметам дека човек за тоа место. Апсолутно не. Треба да дојде тренер подобар и за неколку години да може да ја освоиме и титулата во Премиер лигата, изјави легендарниот капитен на „црвените ѓаволи“ Рој Кин.

Сепак, имаше и позитивни моменти во изјавата на Кин, кој потенцираше дека Манчестер Јунајтед сега има дрскост во играта, смиреност, играчите од клупата имаат влијание.

Манчестер Јунајтед е на четвртото место на табелата со 38 бодови, зад лидерот Арсенал и Манчестер Сити и Астон Вила. 

