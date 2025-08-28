Вардан Тозија доби средства од Агенцијата за филм за снимање на трет долгометражен игран филм

Македонскиот режисер Вардан Тозија, познат по своите филмови „Џган“ и „М“ доби средства од Агенцијата за филм за снимање на трет долгометражен игран филм.
„Балада за лонецот и капакот“ е единствениот долгометражен проект подржан на првиот рок од Конкурсот на Агенцијата за филм. Средствата ги доби „Минимал колектив ДООЕЛ Скопје“ како продуцент на филмот а поддршката изнесува 19.000.000 денари или околу 300 илјади евра.
Агенцијата дополнително ги поддржа и следните проекти:
Краткометражни играни филмови со македонски мнозински удел
|НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТ
|ПРОДУЦЕНТ
|РЕЖИСЕР
|ОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
|Денот кога музиката стивна
|Контраст филм ДООЕЛ Скопје
|Ангела Димеска
|1.100.000
|Врска
|Џуно ДООЕЛ Скопје
|Јане Спасиќ
|1.100.000
|Свршеницата на г. Саркојан
|Медиа Таг Продукција ДОО
|Филип Момировски
|800.000
|Врзани
|Унита Филм ДООЕЛ
|Сара Климоска
|1.000.000
|Чистилиште
|Лента Филмс ДООЕЛ
|Јаков Поповски
|1.000.000
|Модерна уметност
|Севен Имаге ДООЕЛ Куманово
|Муса Исуфи
|800.000
|Мислам, затоа сум
|Лолита ДООЕЛ Куманово
|Јехона Ајдини
|1.100.000
|Одек на проклетството
|Панта Реи ДООЕЛ Тетово
|Музафер Етеми
|1.000.000
Краткометражни играни филмови со малцински македонски удел
|НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТ
|ПРОДУЦЕНТ
|РЕЖИСЕР
|ОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
|ЈЕЕЕ
|ДНФ Филмс ДООЕЛ Скопје
|Кирил Тодоров
|500.000
Краткометражни документарни филмови со македонски мнозински удел
|НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТ
|ПРОДУЦЕНТ
|РЕЖИСЕР
|ОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
|Бостание
|Фокус Покус Филмс ДОО Скопје
|Кирил Шентевски
|900.000
|Ангелите на Нибро
|Го&Ли Филм Тетово
|Агим Абдула
|1.800.000
|Балкански Роми
|Супер Продукција БТР ДООЕЛ Скопје
|Зоран Димов
|700.000
|100 години од операта на Сергеј Мијалков
|Мац Шепард ДООЕЛ
|Сандра Ѓорѓиева
|1.100.000
|Кон сигурни чекори
|Акса Брандс ДОО, Желино
|Љавдрим Аљиљи
|1.000.000
Краткометражни анимирани филмови со македонски мнозински удел
|НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТ
|ПРОДУЦЕНТ
|РЕЖИСЕР
|ОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
|Господе таму ли си
|Флип Бук
|Никола Радуловиќ,
|1.700.000
|Учителот
|Арбфилм ДООЕЛ Тетово
|Арбен Тачи
|2.200.000