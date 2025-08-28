 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Вардан Тозија доби средства од Агенцијата за филм за снимање на трет долгометражен игран филм

Филм

28.08.2025

Македонскиот режисер Вардан Тозија, познат по своите филмови „Џган“ и „М“ доби средства од Агенцијата за филм за снимање на трет долгометражен игран филм.

„Балада за лонецот и капакот“ е единствениот долгометражен проект подржан на првиот рок од Конкурсот на Агенцијата за филм. Средствата ги доби „Минимал колектив ДООЕЛ Скопје“ како продуцент на филмот а поддршката изнесува 19.000.000 денари или околу 300 илјади евра.

Агенцијата дополнително ги поддржа и следните проекти:

Краткометражни играни филмови со македонски мнозински удел 

НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
Денот кога музиката стивнаКонтраст филм ДООЕЛ СкопјеАнгела Димеска1.100.000
ВрскаЏуно ДООЕЛ СкопјеЈане Спасиќ1.100.000
Свршеницата на г. СаркојанМедиа Таг Продукција ДООФилип Момировски800.000
ВрзаниУнита Филм ДООЕЛСара Климоска1.000.000
ЧистилиштеЛента Филмс ДООЕЛЈаков Поповски1.000.000
Модерна уметностСевен Имаге ДООЕЛ КумановоМуса Исуфи800.000
Мислам, затоа сумЛолита ДООЕЛ КумановоЈехона Ајдини1.100.000
Одек на проклетствотоПанта Реи ДООЕЛ ТетовоМузафер Етеми1.000.000

Краткометражни играни филмови со малцински македонски удел

НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
ЈЕЕЕДНФ Филмс ДООЕЛ СкопјеКирил Тодоров500.000

Краткометражни документарни филмови со македонски мнозински удел

НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
БостаниеФокус Покус Филмс ДОО СкопјеКирил Шентевски900.000
Ангелите на НиброГо&Ли Филм ТетовоАгим Абдула1.800.000
Балкански РомиСупер Продукција БТР ДООЕЛ СкопјеЗоран Димов700.000
100 години од операта на Сергеј МијалковМац Шепард ДООЕЛСандра Ѓорѓиева1.100.000
Кон сигурни чекориАкса Брандс ДОО, ЖелиноЉавдрим Аљиљи1.000.000

Краткометражни анимирани филмови со македонски мнозински удел 

НАСЛОВ НА ФИЛМСКИОТ ПРОЕКТПРОДУЦЕНТРЕЖИСЕРОДОБРЕНИЗНОС ВО ДЕН
Господе таму ли сиФлип БукНикола Радуловиќ,1.700.000
УчителотАрбфилм ДООЕЛ ТетовоАрбен Тачи2.200.000

