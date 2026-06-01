Понеделник, 1 јуни 2026
„Сестри“ на Дина Дума вечерва бесплатно во „Синеплекс“

Филмот „Сестри“, дебитантското долгометражно филмско дело на Дина Дума, ќе биде прикажан вечерва во 19 часот во киното „Синеплекс“ во Скопје. Проекцијата е бесплатна и е дел од кампањата на Агенцијата за филм со фокус на македонскиот филм. Сценариото е на Дина Дума и Мартин Иванов. Улогите ги толкуваат: Антонија Белазелкоска, Миа Жиро, Марија Јанчевска, Ханис Багашов, Верица Недеска. Филмот ја имаше премиерата во декември 2021 година.

„Најважно од сè е дали тоа што сте го гледале на платното делува уверливо или не. Кај „Сестри“ несомнено одговорот е едно големо: ДА!“
Во својата колумна, Игор Анѓелков го опишува „Сестри“ како едно од најкомплетните дебитантски македонски филмски остварувања во последните години – филм што искрено и храбро ги отвора темите за растењето, пријателството, вината, врсничкото насилство и предизвиците на една генерација.“ – пишува филмскиот критичар Игор Анѓелков.

