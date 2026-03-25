25.03.2026
Среда, 25 март 2026
„Меѓаши“ денеска ќе го промовира документарниот филм „Гласна тишина“

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ денеска во Кинотеката на Македонија ќе го промовира краткиот документарен филм „Гласна тишина“, по повод 15 години од спроведувањето на програмата за мировно образование.

Документарниот филм ја прикажува трансформативната улога на програмата – од нејзините почетоци до денешните постигнувања, истакнувајќи ја важноста на мировното образование како алатка за градење ненасилна комуникација, доверба и инклузивни заедници. Преку сведоштва на ученици, наставници и реализатори, филмот испраќа силна порака дека мирот е активен и секојдневен избор, соопшти „Меѓаши“.

По проекцијата на документарецот „Гласна тишина“ ќе следува дискусија.

Поврзани вести

Филм  | 25.03.2026
„Диџеј Ахмет“ на Георги Унковски и „Човек лавина“- портрет на Драгољуб Ѓуричиќ, еден од најдобрите музичари и тапанари на поранешна Југославија денеска во Кинотека
Филм  | 24.03.2026
„Сонувачки“ денеска во Кинотека: Ссвежа и поетична приказна која ве води низ соништата, фантазијата и животните преиспитувања
Филм  | 23.03.2026
„Утре наутро“ на Јани Бојаџи и „Франц“ на Агњешка Холанд, посветен на животот на Франц Кафка денеска во Кинотека
