Планот на Руте за вклучување на НАТО во Ормускиот Теснец ја вознемири ЕУ

Предлогот на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, земјите од Европската Унија да учествуваат во потенцијална операција во Ормускиот Теснец предизвика резерви и вознемиреност кај европските лидери, кои веруваат дека Унијата во овој момент не е подготвена за директно вклучување во конфликтот на Блискиот Исток.

Според „Фајненшл тајмс“, иницијативата на Руте ги стави многу од европските престолнини во „незгодна позиција“, бидејќи повеќето земји-членки на ЕУ се залагаат за воздржан пристап и избегнување на ширењето на кризата. Во исто време, ескалацијата на конфликтот во регионот на Блискиот Исток доведе до зголемување на цените на нафтата и гасот, што дополнително ги зголемува загриженостите на европските влади за економските последици.

Весникот истакнува дека претпазливиот став на Европа остро се разликува од реториката на генералниот секретар на НАТО, кој, според изворите, се стреми да одржи силен ангажман на САД во рамките на Алијансата, дури и по цена на поостри политички пораки.

Европските претставници особено го истакнаа несовпаѓањето помеѓу изјавите на Руте и ставовите на повеќето земји-членки. Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, изјави дека сегашниот конфликт „не е европска војна“, нагласувајќи дека Унијата не смее да биде вовлечена во директна воена конфронтација.

Слични пораки дојдоа и од водечките европски земји. Претставници од Германија, Италија и Шпанија го поддржаа ставот дека е потребно да се одржи дипломатски пристап и да се избегнат чекори што би можеле дополнително да ја ескалираат кризата.

И покрај притисоците и безбедносните предизвици, преовладувачкото верување во Европската Унија е дека политичката и економската акција, а не воениот ангажман, е најсоодветниот одговор на сè посложената ситуација на Блискиот Исток.