Зошто јагодите се корисни во исхраната?

Јагодите се омилено овошје на многу луѓе и поради нивниот вкус и здравствени придобивки, а експертите истакнуваат дека ова овошје, богато со витамин Ц и антиоксиданси, може да помогне во зајакнувањето на имунитетот и зачувувањето на здравјето.

Освен што се вкусни, тие се вистинско богатство од витамини и антиоксиданси кои имаат позитивен ефект врз целото тело.

Иако многу луѓе претпочитаат портокали за зајакнување на имунитетот, јагодите всушност содржат повеќе витамин Ц. Само неколку овошја дневно можат да го задоволат препорачаниот внес и да му помогнат на телото да се бори против инфекции.

Редовното консумирање јагоди е поврзано со здравјето на срцето, бидејќи помагаат во намалувањето на лошиот холестерол и го регулираат крвниот притисок. Антиоксидансите од јагодите можат да имаат позитивен ефект и врз мозокот, забавувајќи го падот на когнитивните функции.

Ова овошје има низок гликемиски индекс, па затоа е погодно и за луѓе кои внимаваат на нивото на шеќер во крвта. Исто така, влакната од јагодите придонесуваат за подобро варење.