Недела, 22 март 2026
Посен колач со малини

Кујнски тефтер

Овој посен колач со малини е вистински пример како од едноставни состојки може да се добие богат вкус и мека текстура.

Идеален е за појадок, десерт или лесна закуска со кафе, а благодарение на киселата вода добива неверојатна воздушеста структура.

Потребни состојки:

  • 400 мл кисела вода
  • 400 г шеќер
  • 200 мл масло
  • 1 кесичка ванилин шеќер
  • 1 кесичка прашок за печиво
  • 600 г брашно
  • рендана кора од 1 лимон
  • 2 раце замрзнати малини (или по желба: вишни, капини)

Постапка:

Во длабок сад сипете ја киселата вода, додајте шеќер, масло и ванилин шеќер.

Мешајте со миксер додека да се добие изедначена и мазна смеса.

Додајте го брашното и прашокот за печиво, па продолжете со мешање додека да се добие густа, но мазна смеса без грутки.

На крај додајте ја ренданата кора од лимон и лесно измешајте.

Подмачкајте плех (околу 30 см) со масло и набрашнете го.

Сипете ја смесата и рамномерно распоредете ја.

Одозгора додајте ги малините без одмрзнување.

Печете во претходно загреана рерна на 200°C околу 15–20 минути, додека да добие златна боја и внатрешноста да остане мека.

