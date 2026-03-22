Фрипик

Овој посен колач со малини е вистински пример како од едноставни состојки може да се добие богат вкус и мека текстура.

Идеален е за појадок, десерт или лесна закуска со кафе, а благодарение на киселата вода добива неверојатна воздушеста структура.

Потребни состојки:

400 мл кисела вода

400 г шеќер

200 мл масло

1 кесичка ванилин шеќер

1 кесичка прашок за печиво

600 г брашно

рендана кора од 1 лимон

2 раце замрзнати малини (или по желба: вишни, капини)

Постапка:

Во длабок сад сипете ја киселата вода, додајте шеќер, масло и ванилин шеќер.

Мешајте со миксер додека да се добие изедначена и мазна смеса.

Додајте го брашното и прашокот за печиво, па продолжете со мешање додека да се добие густа, но мазна смеса без грутки.

На крај додајте ја ренданата кора од лимон и лесно измешајте.

Подмачкајте плех (околу 30 см) со масло и набрашнете го.

Сипете ја смесата и рамномерно распоредете ја.

Одозгора додајте ги малините без одмрзнување.

Печете во претходно загреана рерна на 200°C околу 15–20 минути, додека да добие златна боја и внатрешноста да остане мека.