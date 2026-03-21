Рецепт за грчки посен колач од 4 состојки без масло

Грчките колачи се познати по својата едноставност и по богатиот, природен вкус. Овој посен колач со кокос е совршен избор ако сакате нешто брзо, сочно и ароматично, а притоа да биде без масло и јајца. Идеален е за посните денови, но и како секојдневен десерт, бидејќи се приготвува за помалку од еден час. Кокосот му дава лесна егзотична арома, а газираната вода овозможува колачот да остане мек и воздушест.

Состојки:

2 шолји гриз

1 шолја шеќер

2 шолји газирана вода

1 шолја кокос



Приготвување:



1. Во чинија измешајте гриз, шеќер и кокос.

2. Додајте газирана вода и добро измешајте за да се изедначи смесата.

3. Оставете ја смесата 10 минути да отстои за да набабри гризот.

4. Префрлете ја во плех обложен со хартија за печење.

5. Печете во загреана рерна на 180 степени, 30-35 минути, додека колачот добие убава златна боја.

Предлог за прелив (за да биде уште посочен):

Сварете:

1 шолја вода

1 шолја шеќер

неколку капки лимон

Прелејте го млакиот колач со топол сируп, а одозгора посипете уште малку кокос.

Колачот ќе биде мек, лесен и ароматичен, а потполно посен и без масло.

Извор: Убавина и здравје