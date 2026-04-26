Рецепт за непечен колач со јагоди, се прави за 15 минути

Сезоната на јагоди почна, па време е за десерти со ова овошје, на кое тешко може да се одолее. Ако ви се јаде кремаст и сочен колач што ќе го направите „додека трепнете“, ви носиме рецепт за десерт со јагоди што не се пече.

За да го направите, ќе ви требаат само 15 минути, а потоа да имате уште само малку трпение додека да се стегне во фрижидер. Но, кога ќе го пробате, ќе сфатите дека вредело да се чека.

Оваа торта се подготвува брзо, освежува и е идеално уживање доколку ви дојдат ненадејни гости.

Состојки:

– 400 г мелени бисквити

– 400 г јагоди

– 125 г путер

– 1 чаша сок од портокал

– 200 г шлаг

– 2 чаши кисела павлака

– 200 г шеќер во прав

– 3 дл кисела вода

– 2 кесички желатин

Подготовка:

Земете тркалезен калап за торти со страни. Изматете ги бисквитите со путерот и додајте го сокот од портокал. Кога смесата ќе стане мазна, на дното од калапот формирајте кора, одозгора убаво измазнете ја и ставете ја во фрижидер додека го правите остатокот од колачот.

Во подлабок сад додајте го шлагот, па изматете го со миксер со киселата вода за да стане поцврст. Во друг сад изматете ја павлаката со шеќерот во прав. Во шлагот додајте ја павлаката, па сè заедно соединете.

Добро измијте ги јагодите и оставете 10 парчиња за украсување.

Остатокот од јагодите изблендирајте го, исцедете го вишокот сок, па додајте ја павлаката и шлагот. Сè заедно изматете со миксер да се изедначи.

Желатинот подгответе го како што пишува во упатството на кесичката. Растворете го во малку вода, почекајте да набабри, а потоа загрејте го на тивок оган да се растопи. Полека додајте го во овој фил додека ги матите шлагот и јагодите. Извадете ја кората од фрижидер и одозгора ставете го шлагот, павлаката и филот со јагоди. Колачот одозгора украсете го со парчиња јагоди. Ставете го во фрижидер и оставете да се стегне.

По два часа колачот е подготвен за сервирање. Уживајте во ова кремасто задоволство.