Велигденски колач со суво грозје

РЕЦЕПТ 1 – Потребни состојки:

– 300-400 г суво овошје и јаткасти плодови (2-3 чаши)

– 225 г путер (1 чаша)

– 150 г шеќер (¾ чаша)

– 3 јајца

– 225 г брашно (1 ½ чаша)

– 1 ½ лажичка прашок за печиво

– 60 мл млеко (¼ чаша)

– 2 лажички екстракт од ванила

– ½ лажичка есенција од бадем (по желба)

– глазирани цреши (за декорација, по желба)



Напомена: Чашата за мерење е со волумен од 240 мл. Препорачана тава за печење: 25 x 11 x 6 см (3 Lb) или тркалезен калап за торти со флексибилен обрач (со средна големина).

РЕЦЕПТ 2 – Потребни состојки:

100 г суво грозје

1 лажица брашно

2 јајца

100 г шеќер

80 мл растопен путер

120 г цврст јогурт или кисела павлака

1 лажичка ванилин екстракт

160 г сенаменско брашно

6 г прашок за печиво

1 прстофат сол

НМД

калап 20х10х7 см, се пече 35-40 минути на 180 степени.

Постапка:

Загрејте ја рерната на 170 °C. Подмачкајте ја тавата за печење или обложете ја со хартија за печење.

Во голем сад, со миксер матете 225 г путер и 150 г шеќер околу 3-4 минути додека смесата стане кремаста и светла.

Додајте ги едно по едно 3 јајца, матејќи по 1 минута по секое јајце. Вметнете 225 г брашно и 1 ½ лажичка прашок за печиво.

Измешајте кратко со шпатула или со миксер на ниска брзина. Додајте 2 лажички екстракт од ванила, ½ лажичка есенција од бадем (по желба) и 60 мл млеко.

Матете уште 20 секунди додека смесата се соедини. Внимателно вмешајте 300-400 г суво овошје и јаткасти плодови со шпатула, рамномерно распоредувајќи ги во смесата.

По желба, додадете глазирани цреши на површината или измешајте ги во смесата. Префрлете ја смесата во подготвената тава.

Печете во загреана рерна на 170 °C 50-60 минути или додека чепкалката забодена во центарот излезе чиста.

Оставете го колачот да се излади пред да го исечете. Послужете го со чај или кафе и уживајте во велигденската празнична атмосфера!

Совет: Чувајте го колачот во херметички затворен сад за да остане свеж неколку дена.