Понеделникот носи енергија на нови почетоци: Стрелец, време е да платите за патување, Овенот ќе има луд ден пред себе…

Понеделникот носи енергија на нови почетоци, но и потреба за воспоставување рамнотежа помеѓу обврските и личните желби. Додека Месечината ги стимулира емоциите и интуицијата, многумина ќе почувствуваат потреба да го пресечат она што ги спречува и да преземат конкретни чекори напред.

Овен

Ќе доживеете наплив на енергија и желба за акција. Искористете ја за да започнете работи што сте ги одложувале, но внимавајте да не реагирате импулсивно во комуникацијата.

Бик

Вашиот фокус ќе биде на стабилноста и финансиите. Можно е да донесете важна одлука што ќе влијае на наредниот период.

Близнаци

Ќе бидете расположени за дружење и комуникација. Идеален ден е за разговори, преговори и решавање на недоразбирања.

Рак

Емоциите ќе бидат зголемени, но ова може да биде во ваша корист. Посветете се на себе и на луѓето што ви се допаѓаат.

Лав

Ќе имате можност да блеснете во деловната средина. Некој ги забележува вашите напори, па затоа е можно признание.

Девица

Организираноста ќе биде клучот до успехот. Ќе имате можност да решите нешто што ве мачи веќе некое време.

Вага

Ве очекува ден во знакот на врски. Разговорот со сакана личност може да донесе разјаснување и олеснување.

Шкорпија

Вашата интуиција е зголемена. Јасно ќе видите што треба да промените. Слушајте го вашиот внатрешен глас!

Стрелец

Ќе посакате промена и одмор од вашата рутина. Ова е добро време да испланирате патување или нови искуства.

Јарец

Обврските доаѓаат до израз. Сепак, трудот што ќе го вложите наскоро ќе се исплати.

Водолија

Вашата креативност е на врвот. Можеби ќе смислите одлична идеја што вреди да се развие.

Риби

Ќе ви треба мир и тишина. Посветете се на себе и наполнете ги батериите за деновите што претстојат.