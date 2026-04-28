Хороскоп за 29 април

Пиксабеј

Овен

Односите може да бараат внимание, но не мора да решите сè денес. Дајте си простор пред да реагирате.

Бик

Фокусот е на секојдневните обврски, но енергијата не е на максимум. Направете го неопходното и оставете го останатото за подоцна.

Близнаци

Може да почувствувате промена во расположението. Наместо да барате решение веднаш, дозволете чувствата да се сместат.

Рак

Квадратот со Јупитер во вашиот знак може да донесе преголема емоционална реакција. Обидете се да не ги зголемувате ситуациите повеќе отколку што се.

Лав

Комуникацијата може да биде чувствителна. Избегнувајте брзи заклучоци и оставете време за разбирање.

Девица

Фокусот е на стабилноста и вредностите. Денот не е за ризици, туку за смирен пристап.

Вага

Со Месечината во вашиот знак, емоциите се посилни. Не преземајте премногу обврски и не се обидувајте да им угодите на сите.

Шкорпија

Денот носи потреба за повлекување. Малку тишина и време за себе ќе ви помогнат да се ресетирате.

Стрелец

Пријателствата и плановите може да ви делуваат преоптоварувачки. Не мора да бидете достапни за сите.

Јарец

Фокусот е на работата, но енергијата не е стабилна. Подобро е да направите помалку, но поквалитетно.

Водолија

Може да почувствувате замор од размислување и планирање. Направете пауза и оттурнете се од обврските.

Риби

Емоциите се подлабоки и можат да бидат интензивни. Наместо да барате одговори, дозволете си време да се смирите.