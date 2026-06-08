Д-р Рендевски: Органодарителството е висок морален и хуман чин

Проф. д-р Владимир Рендевски, неврохирург на Универзитетската клиника за неврохиругија во видео-обраќање порачува дека органодарителството е висок морален и хуман чин. Видео-обраќањето е во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“.



Денес се наоѓаме во одделот за интензивно лекување на нашата клиника, што претставува втор по големина оддел за интензивно лекување во Македонија, после КАРИЛ. Во нашата секојдневна клиничка пракса може да кажам дека се соочуваме со најтешко болните и критични пациенти од нашата неврохируршка патологија и за жал, во одредени моменти констатираме кај одредени тешки пациенти, мозочна смрт. Тоа е една иреверзибилна состојба од којашто, за жал, пациентот не може да биде повторно вратен со закрепнување во нормална состојба. Во тој момент многу е важно одлуката на самите семејства, кај пациенти што се потенцијални донори, да биде позитивна. Апелирам семејствата на најблиските да дадат позитивна согласност за тие пациенти, да се пристапи кон органодарителство, што претставува висок морален и хуман чин, истакнува проф.д-р Рендевски.



Министерот за здравство, Азир Алиу посочува дека со ова видео ја продолжуваме кампањата „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“, за да ја зајакнеме јавната свест, довербата и подготвеноста за разговор на оваа тема.

