Љутков: По пауза од една деценија, државата откупи дела што ги избра на конкурс, годинава се поддржани 28 автори и 37 ликовни дела

Министерство за култура и туризам

По речиси една деценија, вечерва од овој простор испраќаме силна порака за поддршка, континуитет и јасна определба дека уметноста мора и треба да има свое заслужено место во нашето општество. Ова го истакна министерот за култура и туризам Зоран Љутков во Музејот на современата уметност на отворањето на изложбата на откупени ликовни дела на конкурсот на Министерството за култура и туризам за 2026 година.

Љутков нагласи дека годинава се поддржани 28 автори и 37 ликовни дела, со вкупен износ од околу седум милиони денари (6.672.750,00 денари), како израз на определбата да се поттикнува и да се вреднува современото македонско ликовно творештво.

Со вечерашнава изложба повторно воспоставуваат една важна стимулативна мерка – откуп на ликовни дела, која е предвидена во Програмата на Владата, а последен пат беше реализирана во 2016 година. Особено сакам да нагласам дека мерката е вклучена и во новата стратегија на Министерството за култура и туризам, која е во фаза на донесување, со што ја потврдуваме определбата за долгорочна и одржлива културна политика, рече тој.

Во време кога глобалните кризи силно се одразуваат врз културните сфери, како што нагласи министерот за култура, ова претставува јасен исчекор, не само во поддршката на уметничкото творештво, туку и начин да се збогати фондот на уметничките збирки, со што се создава културна вредност што останува трајно, како дел од заедничката меморија и сведоштво за времето во кое живееме.

Затоа оваа изложба не ја гледам само како резултат на конкурс, туку како дел од поширока заложба за континуирана и системска поддршка на уметноста. Откупот на ликовни дела го гледам како силна врска меѓу уметниците, институциите и јавноста. Во таа смисла, особено ја ценам улогата на институциите како Музејот на современата уметност и Националната галерија, кои не само што ја чуваат уметноста, туку и активно ја развиваат и ја доближуваат до јавноста, рече Љутков.

Нашата цел, како што потенцира министерот, е јасна – да изградиме одржлив и динамичен културен систем, во кој уметниците имаат простор да создаваат, институциите да се развиваат, а публиката да има пристап до квалитетна култура.

