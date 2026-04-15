 Skip to main content
15.04.2026
Република Најнови вести
Среда, 15 април 2026
Неделник

„Супорт Кочани“ обезбеди медицински креми за погодените од пожарот во Кочани

Здравје

15.04.2026

Граѓанската иницијатива „Супорт Кочани“ информира дека со дел од преостанатите средства од донациите е реализирана набавка на медицински креми за третман и нега на лицата погодени од пожарот во Кочани, во вкупна вредност од 1.023.871 денари.

Во рамки на набавката се обезбедени 300 креми Биодерма СПФ 50, 300 креми Сикатрикс и 150 сетови Ларош-Поси, кои се наменети за заштита, регенерација и подобрување на состојбата на кожата кај лицата со изгореници.

Од иницијативата информираат дека набавката е реализирана во директна комуникација со засегнатите лица и согласно нивните реални потреби, со цел да се обезбеди соодветна и навремена поддршка во процесот на закрепнување.

Средствата за набавката се обезбедени преку донации од граѓани и компании, а дел од процесот е реализиран со поддршка од аптеките кои овозможиле значителен попуст.

Лицата на кои им се потребни овие препарати ќе можат да ги подигнат од младинскиот центар „Гнездо“ во Коачни.

Оваа поддршка претставува уште еден доказ дека солидарноста и заедништвото имаат вистинска сила кога се најпотребни. „Супорт Кочани“ останува посветена на помош и грижа за сите засегнати, сè додека постои потреба.

Поврзани вести

Хроника  | 29.03.2026
Јавно обвинителство: Промена на јавен обвинител не ги одолговлекува постапките, внимателно и одговорно да се известува и коментира, особено за кочанската трагедија
Македонија  | 17.03.2026
Митева: Кочани беше тешка лекција и аларм за државата која предолго беше во длабок сон
Колумни  | 16.03.2026
„Пулс“ мора да остане совест, а не само болен спомен!