21.03.2026
Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром

Здравје

Секоја година на 21 март, светот го одбележува Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, ден посветен на подигнување на свеста, рушење на предрасудите и поттикнување на инклузијата. Датумот не е случаен: 21.3 симболично ги претставува трите копии на 21-от хромозом, генетската карактеристика што го дефинира Дауновиот синдром.

Според светските статистики, Дауновиот синдром се јавува кај приближно едно од 650 до 700 новороденчиња. Во Македонија, официјални централизирани податоци се ограничени, но според проценки на здруженија и здравствени институции, во земјата живеат околу 800 до 1.000 лица со Даунов синдром. Годишно се раѓаат меѓу 20 и 30 деца со оваа генетска состојба, што е во рамки на глобалниот просек.

Светскиот ден на лицата со Даунов синдром потсетува дека различноста не е пречка, туку вредност што треба да се прифати и поддржи.

﻿