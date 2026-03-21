 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Рецепт за тартар сос како од ресторан

Кујнски тефтер

Потребни ви се само неколку состојки, но доколку истите добро се искомбинираат во правилен сооднос, ќе добиете совршен вкус на кој нема да можете да му одолеете.

Тартар сосот има француско потекло и најчесто се користи како додаток морски плодови како што се школки, рибни ќебапи, рибни сендвичи и слично.

Неретко се користи и како прилог на бифтек, кој во комбинација со сосот се нарекува „тартарски бифтек”. Еве што ви е потребно:

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

200 г мајонез,
2 големи лажици павлака колку може помасна користете (со повисок % млечни масти),
5 кисели краставички,
2 чешниња лук,
1 лажица магдонос,
1 лажица копар,
1 лажичка сенф,
сол, црн пипер

