Скопјанка завршила во болница откако била претепана од нејзиниот 23-годишен син

23-годишен скопјанец физички ја нападнал својата мајка во семејниот дом на подрачјето на Бит Пазар.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, настанот се случил вчера околу 00:10 часот, кога полициски службеници од СВР Скопје постапиле по пријава и излегле на терен.

Осомничениот М.А. (23) бил лишен од слобода откако, според пријавеното, ја нападнал својата 51-годишна мајка и ѝ нанел тешки телесни повреди.

Повредената жена била пренесена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, каде што ѝ биле констатирани тешки повреди.

По интервенцијата, напаѓачот бил приведен и задржан во полициска станица, а надлежните институции преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

Од МВР информираат дека по документирање на настанот, против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.