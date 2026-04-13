Понеделник, 13 април 2026
Кога немате многу време, а сакате убав и вкусен оброк, оваа пита е вистински избор

Кујнски тефтер

13.04.2026

Рецепт за царска/шпанска пита.

Состојки:

4 јајца
150 мл масло
200 мл јогурт
малку сол по вкус
300 г брашно
10 г прашок за печиво
100 г сечкана салама
100 г сечкана сланина
100 г ситно сирење
100 г маринирани печурки
сусам за наросување

Постапка:

Во подлабок сад најпрво измешајте ги течните состојки: 4 јајца, 150 мл масло и 200 мл јогурт изматете со жица за матење додека да се соединат. Посолете по вкус.

Постепено додека матите додавајте го брашното, вкупно 300 г и една кесичка прашок за печиво (10 г). Добро промешајте додека да се изедначи смесата.

Потоа додадете по 100 г ситно сечкана салама, сланина на коцки, издробено сирење по желба и маринирани печурки од тегла. Промешајте со шпатула или лажица за да се распореднат рамномерно состојките.

Вака приготвената смеса излејте ја во помала тепсија, претходно малку намастена, одозгора наросете сусам и ставете да се пече во загреана рерна на 180 степени околу 40 минути.

