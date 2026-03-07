Посна пита со кисела зелка и ореви

Потребни состојки
За тестото
• 400 г брашно
• 10 г сув квасец (1 лажица)
• 200 мл топла вода
• 100 мл масло
• 15 г шеќер (1 лажица)
• 5 г сол (1 лажичка)
За филот
• 800 г кисела зелка (рендана или ситно сечкана)
• 150 мл масло
• 160 г праз (ситно сечкан)
• 150 г мелени ореви
• сол по вкус
• црн пипер по вкус
За премачкување на корите
• 80 г маргарин
• 70 мл масло
Постапка
Подготовка на филот
1. Ако киселата зелка е премногу солена, кратко исплакнете ја во ладна вода и добро исцедете ја.
2. Во поголемо тенџере сипете масло и загрејте го.
3. Додајте ситно сечкан праз и кратко пропржете додека омекне.
4. Додајте ја киселата зелка и добро измешајте.
5. Пржете на средна температура, додавајќи малку вода по потреба, додека зелката омекне.
6. На крај додајте црн пипер, сол по вкус и мелени ореви.
7. Добро измешајте и тргнете од оган за филот да се излади.
Подготовка на тестото
1. Во поголем сад ставете брашно, сув квасец, шеќер и сол, па измешајте.
2. Сипете топла вода и масло, па замесете меко тесто.
3. Префрлете го тестото на лесно набрашнета површина и месете околу 2 минути.
4. Поделете го на два еднакви дела и оформете топчиња.
5. Ставете ги на набрашнета површина, посипете малку брашно, покријте со кујнска крпа и оставете да одморат 10 минути.
Формирање на корите
1. Земете едно топче тесто и со оклагија развлекувајте кора со дебелина околу 2–3 мм.
2. Целата кора премачкајте ја со мешавина од растопен маргарин и масло.
3. Преклопете ја кората трипати по должина, за да добиете тесна правоаголна лента.
4. Повторно премачкајте со маснотија.
5. Потоа преклопете ја трипати по ширина и оставете ја на набрашнета тацна.
6. Истата постапка повторете ја со второто тесто.
7. Покријте со проѕирна фолија или ставете во кеса и оставете во фрижидер околу 40 минути.
Формирање на ролатите
1. Загрејте ја рерната на 200°C.
2. Голем плех обложете со хартија за печење.
3. Извадете една кора од фрижидер и развлекувајте правоаголна кора со дебелина околу 3–4 мм.
4. По целата ширина распоредете обилен фил.
5. Преклопете го тестото преку филот и со нож исечете ролат.
6. Малку издолжете го, свиткајте го на половина и ставете го во плех.
7. Постапката повторете ја додека се потроши тестото и филот.
Обично се добиваат околу 10–11 ролати.
Печење
1. Ролатите обилно премачкајте ги со преостанатата маснотија.
2. Печете околу 30 минути, додека питата добие златно-крцкава кора.
3. Оставете кратко да се излади пред сервирање.
Ако сакате корите да омекнат, покријте ја топлата пита со чиста кујнска крпа и оставете ја неколку минути.