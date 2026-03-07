Посна пита со кисела зелка и ореви

Потребни состојки

За тестото

• 400 г брашно

• 10 г сув квасец (1 лажица)

• 200 мл топла вода

• 100 мл масло

• 15 г шеќер (1 лажица)

• 5 г сол (1 лажичка)

За филот

• 800 г кисела зелка (рендана или ситно сечкана)

• 150 мл масло

• 160 г праз (ситно сечкан)

• 150 г мелени ореви

• сол по вкус

• црн пипер по вкус

За премачкување на корите

• 80 г маргарин

• 70 мл масло

Постапка

Подготовка на филот

1. Ако киселата зелка е премногу солена, кратко исплакнете ја во ладна вода и добро исцедете ја.

2. Во поголемо тенџере сипете масло и загрејте го.

3. Додајте ситно сечкан праз и кратко пропржете додека омекне.

4. Додајте ја киселата зелка и добро измешајте.

5. Пржете на средна температура, додавајќи малку вода по потреба, додека зелката омекне.

6. На крај додајте црн пипер, сол по вкус и мелени ореви.

7. Добро измешајте и тргнете од оган за филот да се излади.

Подготовка на тестото

1. Во поголем сад ставете брашно, сув квасец, шеќер и сол, па измешајте.

2. Сипете топла вода и масло, па замесете меко тесто.

3. Префрлете го тестото на лесно набрашнета површина и месете околу 2 минути.

4. Поделете го на два еднакви дела и оформете топчиња.

5. Ставете ги на набрашнета површина, посипете малку брашно, покријте со кујнска крпа и оставете да одморат 10 минути.

Формирање на корите

1. Земете едно топче тесто и со оклагија развлекувајте кора со дебелина околу 2–3 мм.

2. Целата кора премачкајте ја со мешавина од растопен маргарин и масло.

3. Преклопете ја кората трипати по должина, за да добиете тесна правоаголна лента.

4. Повторно премачкајте со маснотија.

5. Потоа преклопете ја трипати по ширина и оставете ја на набрашнета тацна.

6. Истата постапка повторете ја со второто тесто.

7. Покријте со проѕирна фолија или ставете во кеса и оставете во фрижидер околу 40 минути.

Формирање на ролатите

1. Загрејте ја рерната на 200°C.

2. Голем плех обложете со хартија за печење.

3. Извадете една кора од фрижидер и развлекувајте правоаголна кора со дебелина околу 3–4 мм.

4. По целата ширина распоредете обилен фил.

5. Преклопете го тестото преку филот и со нож исечете ролат.

6. Малку издолжете го, свиткајте го на половина и ставете го во плех.

7. Постапката повторете ја додека се потроши тестото и филот.

Обично се добиваат околу 10–11 ролати.

Печење

1. Ролатите обилно премачкајте ги со преостанатата маснотија.

2. Печете околу 30 минути, додека питата добие златно-крцкава кора.

3. Оставете кратко да се излади пред сервирање.

Ако сакате корите да омекнат, покријте ја топлата пита со чиста кујнска крпа и оставете ја неколку минути.