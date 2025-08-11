Ниту еднаш неделно, ниту секој втор ден: Дерматолог открива колку често треба да ја миете косата во лето

Freepik

Сонцето, солта, потта и хлорот се немилосрдни. Во текот на летото, вашата коса е секојдневно нападната. Ако сè уште ја миете косата еднаш на неколку дена и мислите дека ја заштитувате, време е да чуете што велат експертите.

Реномираниот дерматолог Стефано Марија Серини, член на Европската академија за дерматологија и венерологија, открива дека летото ги менува сите правила кога станува збор за нега на косата. Високите температури, зголеменото потење, морската сол и УВ зраците се комбинираат за да создадат совршена бура за вашата коса и скалп.

Дали е здраво да ја миете косата секој ден?

Серини предупредува дека во текот на летото лојните и потните жлезди се активираат многу повеќе отколку во другите сезони. Скалпот станува помастен, косата се валка побрзо, а во исто време ја губи влажноста и еластичноста. Додадете на тоа хлор, морска сол и неизбежен УВ стрес, и имате формула за сува, кршлива и безживотна коса.

Миење на косата секој ден? Да, можно е и се препорачува. Серини вели дека честото миење на косата, со употреба на благи шампони, е корисно и безбедно. Особено за оние кои се изложени на сонце секој ден, пливаат во море или базен или се потат обилно. Штетно е да не ја миете косата доволно често, да не ја отстранувате потта, солта и себумот од скалпот.

Препораката на експертот е јасна. Шампонот мора да биде благ, без агресивни состојки. Водата млака, а не жешка. Балсамот е задолжителен, особено на краевите на косата. Спреј со кератин и заштитен фактор од најмалку 30 обезбедува дополнителен слој на заштита од УВ зраци. Шапка со сертифицирана заштита е пожелна секој пат кога излегувате на сонце. Фенот треба да се избегнува, а пресата треба да се заборави до есен.

Ако имате тврда вода дома, размислете за инсталирање омекнувач за вода, бидејќи тоа може да влијае и на квалитетот на вашата коса. Редовното плакнење и соодветната нега се најважните алатки што ги имате.

И најважно, заборавете го митот дека косата не треба често да се мие. Студиите го потврдуваат спротивното. Редовното миење со благи шампони не само што не штети, туку го подобрува здравјето на скалпот и ја зајакнува косата. Негата на косата во лето не е луксуз, туку неопходност.

Значи, ако мислите дека премногу ја миете косата ова лето, одговорот веројатно е дека ја миете премалку. Летното време бара поинаков пристап и повеќе внимание. Вашата коса ќе ви биде благодарна.