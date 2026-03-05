 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Намален е бројот на заболени од грип

Здравје

05.03.2026

Фрипик

Вкупно 767 случаи на случаи на грип или заболувања слични на грип се регистрирани во последната недела, односно во периодот од 23 февруари до 1 март годинава. Бројот на нови случаи на грип, според Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), е за 31,1 помал во споредба со претходната недела.

Во последните недели се забележува тренд на намалување на бројката на заболени и можеме да кажеме дека регистрираната инциденца е во рамки на ниската активност“, вели директорката на ИЈЗ, Марија Андоновска и додаде дека согласно овие податоци, во Македонија има низок интензитет на вирусот на грип.

Најмногу заболени има во Скопје или 447, во Прилеп и Тетово по 45, во Струмица 39, Штип 30, а во Гевгелија, Охрид, Куманово, Дебар, Струга, Свети Николе, Гостивар, Радовиш, Пробиштип, Кичево, Битола, Кавадарци, Неготино, Македонски Брод, Велес, Крива Паланка, Валандово, бројот на заболени е помал од 30.

Во Демир Хисар, Ресен, Кочани, Берово, Виница, Делчево, Пехчево, Кратово и Крушево нема пријавени лица заболени од грип.

Во сезоната 2025/2026 вкупниот број на случаи на грип или заболувања слични на грип изнесува 15 751, а досега се регистрирани вкупно четири починати лица асоцирани со грип.

Заклучно со минатата недела, во Македонија, вакцинирани се вкупно 79 119 лица со бесплатна
или комерцијална вакцина.

Поврзани вести

Здравје  | 27.02.2026
ИЈЗ: Минатата недела регистрирани нови 1. 113 случаи на грип, 3,2 отсто помалку од претходната недела
Здравје  | 05.02.2026
62-годишен маж од Тетово е четвртата жртва од грип сезонава, за 12,3 отсто е намален бројот на заболени во споредба со претходната недела
Свет  | 29.01.2026
Романија: 17 починати од грип за една недела, вкупниот број жртви се искачи на 57
﻿