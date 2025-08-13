 Skip to main content
13.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 13 август 2025
Неделник

Извршена уште една трансплантација на органи од починат дарител

Здравје

13.08.2025

Министерство за здравство

По повод Светски ден на органодонорство – 13 август, Министерството за здравство информира дека на 9. август беше извршена уште една трансплантација на органи од починат дарител.

Голема благодарност кон семејството кое во најтешките моменти одлучи да ги донира органите. Во процесот на трансплантација беа вклучени повеќе екипи од хируршки и интерни клиники од клинички блок „Мајка Тереза“. Им благодариме за посветеноста. Трансплантираните пациенти се во добра општа состојба и под постојан медицински надзор и нега, информира Министерството.

Оттаму додаваат дека на пациентите им посакуваат долг живот и добро здравје.

