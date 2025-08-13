Министерство за здравство

По повод Светски ден на органодонорство – 13 август, Министерството за здравство информира дека на 9. август беше извршена уште една трансплантација на органи од починат дарител.

Голема благодарност кон семејството кое во најтешките моменти одлучи да ги донира органите. Во процесот на трансплантација беа вклучени повеќе екипи од хируршки и интерни клиники од клинички блок „Мајка Тереза“. Им благодариме за посветеноста. Трансплантираните пациенти се во добра општа состојба и под постојан медицински надзор и нега, информира Министерството.

Оттаму додаваат дека на пациентите им посакуваат долг живот и добро здравје.