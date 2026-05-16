 Skip to main content
16.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 16 мај 2026
Неделник
xxCW2cJ4IFc

Д-р Штерјова – Марковска: Благодариме на сите семејства кои во најтешките моменти одлучија да ги донираат органите на своите најблиски

Здравје

16.05.2026

Министерство за здравство

Во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“, доктор Жаклина Штерјова – Марковска, интернист на Универзитетската клиника за нефрологија, апелира за важноста на донирањето органи и подигнувањето на свесноста за овој хуман и солидарен чин.

-ас сум дел од тимот за трансплантација при Универзитетската клиника за нефрологија. Ние како тим сакаме да им се заблагодариме на сите семејства кои во најтешките моменти одлучија да ги донираат органите на своите најблиски и истовремено да упатиме апел и силна поддршка до семејствата кои, во моментите на најголема загуба, ќе одлучат да кажат да за органодарителството како чин на најголемо човекољубие, истакна д-р Штерјова-Марковска.

Поврзани вести

Здравје  | 19.04.2026
Спасен живот на пациент со трансплантација на црн дроб и подобрен квалитет на живот кај пациент со трансплантиран бубрег
Здравје  | 30.03.2026
Д-р Жан Митрев: За успешно органодарителство потребни се внимателен и одговорен пристап и заедничко делување
Здравје  | 24.03.2026
На Клиниката за очни болести во Скопје извршени 16 трансплантации на рожница, најмладиот пациент имал 13 години