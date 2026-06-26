Алиу: Шест нови хируршки сали во Клиничкиот центар ќе бидат пуштени во употреба на 30 јуни

Шесте целосно реконструирани хируршки сали во Клиничкиот центар во Скопје ќе започнат со работа на 30 јуни, најави министерот за здравство Азир Алиу.

Тој посочи дека пред нивното официјално пуштање во употреба треба да заврши процесот на верификација што го спроведуваат странски експерти. По завршувањето на оваа постапка, ќе следуваат уште три до четири дена во кои Институтот за јавно здравје ќе спроведе микробиолошки брисеви. За салите да бидат ставени во функција, потребно е три последователни резултати да бидат негативни.

Алиу истакна дека при проверките биле забележани одредени детали кои требало дополнително да се усогласат со предвидените стандарди, главно во делот на хигиенските протоколи и процедурите за започнување на хируршките интервенции.

Од шесте обновени операциони сали, две се наменети за Клиниката за ТОАРИЛУЦ, две за Клиниката за урологија, а две за Детската хирургија.

Проектот предвидува и реконструкција на уште четири операциони сали, кои ќе бидат во пасивен режим и ќе служат како дополнителен капацитет кога ќе биде потребно.

Обновата на вкупно 10 хируршки сали се реализира во две фази за да не се наруши континуитетот на работата на терцијарното здравство. Вредноста на проектот изнесува околу 282 милиони денари, односно повеќе од 4,5 милиони евра.

Од Министерството за здравство очекуваат новите хируршки сали да обезбедат подобри услови за работа на медицинскиот персонал, како и повисоко ниво на безбедност и квалитет при изведувањето на хируршките интервенции.