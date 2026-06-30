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Неделник

МЗ: Во моментов сите хируршки сали во Клиничкиот центар се во целосна функција

Здравје

30.06.2026

Министерство за здравство

Министерството за здравство информира дека во моментов сите хируршки сали во Клиничкиот центар се во целосна функција.

Од клиниките за торакална хирургија, кардиохирургија, урологија, детска хирургија, пластична хирургија, дигестивна хирургија и ОРЛ информираат дека непречено ги третираат сите пациенти, вклучително и пациентите предвидени за елективни оперативни зафати. Во овие клиники нема одложување на оперативната програма. На Клиниката за ТОАРИЛУЦ во моментот се згрижуваат итните пациенти, согласно тековната организација на работата“, велат од Министерството.

Според најновите информации, резервниот (back-up) систем за климатизација функционира непречено и обезбедува соодветни услови за работа и третман на пациентите во клиниките.

Инаку, бројот на хируршки интервенции бележи намалување во летниот период, што е вообичаена појава и не е поврзана со состојбата на системот за климатизација.

Апелираме сите информации поврзани со функционирањето на здравствениот систем да бидат претходно проверени, со цел да се избегне создавање непотребна загриженост кај граѓаните“, порачаа од МЗ.

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