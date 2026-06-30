„Сомнително лице“ вечерва на сцената на Битолски театар

СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ
Бранислав Нушиќ
Превод: Илија Милчин
Адаптација и режија: Деан Дамјановски
Сценографија и дизајн на плакат: Филип Јовановски
Изработка на сценографски елементи: Иванчо Велков
Костимографија: Андреј Папаз Ѓоргиевски
Композитор: Марјан Неќак
Видео дизајн: Гоце Веселиновски
Тон – мајстор: Александар Димовски
Светло – мајстор: Горан Петровски
Инспициент: Димитар Михајловси
Суфлер: Мирјана Христовска
Улоги:
ЈЕРОТИЕ ПАНТИЌ, Началник на околија – Марјан Ѓорѓиевски
АНЃА, негова жена – Валентина Грамосли
МАРИЦА, нивна ќерка – Јулијана Мирчевска
ВИЌА, обвинител – Никола Пројчевски
ЖИКА, полициски инспектор – Филип Мирчевски
МИЛИСАВ, полициски инспектор – Петар Спировски
ТАСА, помлад инспектор – Борче Ѓаковски
ЃОКО – Никола Стефанов
АЛЕКСА ЖУНИЌ, околиски шпиун – Александар Копања
СПАСЕ, трговец – Александар Стефановски
МИЛАДИН, трговец – Васко Мавровски
АЛЕКСА, виртуелен асистент – Сандра Грибовска Илиевска