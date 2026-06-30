„Сомнително лице“ вечерва на сцената на Битолски театар

СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ

Бранислав Нушиќ

Превод: Илија Милчин

Адаптација и режија: Деан Дамјановски

Сценографија и дизајн на плакат: Филип Јовановски

Изработка на сценографски елементи: Иванчо Велков

Костимографија: Андреј Папаз Ѓоргиевски

Композитор: Марјан Неќак

Видео дизајн: Гоце Веселиновски

Тон – мајстор: Александар Димовски

Светло – мајстор: Горан Петровски

Инспициент: Димитар Михајловси

Суфлер: Мирјана Христовска

Улоги:

ЈЕРОТИЕ ПАНТИЌ, Началник на околија – Марјан Ѓорѓиевски

АНЃА, негова жена – Валентина Грамосли

МАРИЦА, нивна ќерка – Јулијана Мирчевска

ВИЌА, обвинител – Никола Пројчевски

ЖИКА, полициски инспектор – Филип Мирчевски

МИЛИСАВ, полициски инспектор – Петар Спировски

ТАСА, помлад инспектор – Борче Ѓаковски

ЃОКО – Никола Стефанов

АЛЕКСА ЖУНИЌ, околиски шпиун – Александар Копања

СПАСЕ, трговец – Александар Стефановски

МИЛАДИН, трговец – Васко Мавровски

АЛЕКСА, виртуелен асистент – Сандра Грибовска Илиевска