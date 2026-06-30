Загина мотоциклист

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Мотоциклист загина во тешка несреќа што се случи вчера во Куманово. Како што соопштија од МВР, вчера околу 12:40 часот во СВР Куманово е пријавено дека на ул.„Доне Божинов“ во Куманово се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „сеат ибица“ со кумановски регистарски ознаки, управувано од А.А.(64) од Куманово и мотоцикл со кумановски регистарски ознаки, управуван од Д.С.(49) од Куманово.