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Загина мотоциклист

Хроника

30.06.2026

архива

Мотоциклист загина во тешка несреќа што се случи вчера во Куманово. Како што соопштија од МВР, вчера околу 12:40 часот во СВР Куманово е пријавено дека на ул.„Доне Божинов“ во Куманово се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „сеат ибица“ со кумановски регистарски ознаки, управувано од А.А.(64) од Куманово и мотоцикл со кумановски регистарски ознаки, управуван од Д.С.(49) од Куманово.

Од здобиените повреди на местото на несреќата починал мотоциклистот, а лекар констатирал смрт. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа на СВР Куманово, велат оттаму.

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