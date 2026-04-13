 Skip to main content
13.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 13 април 2026
Неделник
Се овозможува ново ниво за истражување на вселената

Русија успешно тестираше плазма вселенски мотори

Технологија

AI Generated

Русија успешно тестирала вселенски мотори кои работта на база на плазма.

Уникатниот резултат е постигнат за време на лабораториските тестови на плазма вселенски мотор: еден импулс до 100 км/с, соопшти „Росатом“.

Според соопштението, просечната моќност на мотор што работи во импулсно-периодичен режим може да достигне 300 киловати.

Создавањето плазма ракетен мотор со моќност од неколку стотици киловати во иднина ќе ѝ овозможи на Русија да постигне технолошко водство во оваа област и да достигне ново ниво на истражување на вселената, да извршува меѓупланетарни летови, како и редовна размена на товар помеѓу Земјата и Месечината“, велат од „Росатом“.

