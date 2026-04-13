Русија успешно тестираше плазма вселенски мотори

Се овозможува ново ниво за истражување на вселената

Русија успешно тестирала вселенски мотори кои работта на база на плазма.

Уникатниот резултат е постигнат за време на лабораториските тестови на плазма вселенски мотор: еден импулс до 100 км/с, соопшти „Росатом“.

Според соопштението, просечната моќност на мотор што работи во импулсно-периодичен режим може да достигне 300 киловати.