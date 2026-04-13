Муцунски му честита на победникот на изборите во Унгарија: Очекуваме продолжување на билатералната соработка

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, упати честитки до Петер Маѓар, лидерот на партијата Тиса, којашто победи на парламентарните избори во Унгарија.

Муцунски, во објавата на мрежата „Икс“, изрази очекување дека ќе продолжи на соработката „заснована на заедничко почитување, партнерство и споделени европски вредности“.

Честитки за Петер Маѓар за изборниот резултат. Граѓаните на Унгарија се изјаснија и нема ништо поважно од демократската волја на народот. Ги вреднуваме силните билатерални односи градени со години, и со нетрпение очекуваме продолжување на нашата соработка заснована на заедничко почитување, партнерство и споделени европски вредности, напиша Муцунски.

Во Унгарија вчера се одржаа парламентарни избори на кои изгуби владејачката „Фидес“ на премиерот Виктор Орбан по 16 години на власт, а победи новформираната опозициска партија „Тиса“ предводена од Петер Маѓар.

Со обработени 97 проценти од гласовите, „Тиса“ освои 138 места во унгарскиот Парламент, додека „Фидес“ има само 55 (шест места ќе освои десничарската партија „Ми Хазанк“). „Тиса“ ќе има неколку пратенички места повеќе од потребното за двотретинско мнозинство, со што ќе може да смени голем број функционери во судството и регулаторните тела.