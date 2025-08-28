 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Најмасовно за Голема Богородица во Берово

Сервиси

28.08.2025

Во манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ кај Берово денеска беше одбележан празникот Успение на Пресвета Богородица. Манастирот го посети и премиерот Христијан Мицкоски, а на народниот собир присуствуваа илјадници верници од целата држава, кои дојдоа да запалат свеќа, да се помолат за своето и здравјето на своите најблиски, како и да се поклонат пред манастирската светост.

Голем интерес на собирот привлече и продажбата на манастирски производи – локум, слатко и ликер, кои монасите и жителите од регионот ги подготвуваат веќе со децении. 

-Не знам точно од кога, со секако е по несреќата почнавме да произведуваме овде манастирски локум кој отецот го прошири во Скопје и денес тој е познат насекаде низ Македонија. Тоа е дел од духовноста што сакаме да ја споделиме со секој кој ќе дојде, изјави жена која продаваше од овие производи.

Во близина на манастирот беа подготвени и 73 бакарни котли со храна, доволни да нахранат околу 10.000 посетители. 

-Се готвеше цела ноќ за сите гости, секоја година е исто – важно е никој да не замине гладен, рече еден од готвачите.

Манастирот е познат и по трагичниот настан во 1996 година, кога гром удри во неговата околина и животот го загубија неколку лица. Постарите жители велат дека сеќавањето на таа несреќа сѐ уште е болно, но потсетуваат дека, како што рече една жител на Берово, „треба да се гледа напред и да се зачува – верата, јазикот и традицијата“

Поврзани вести

Македонија  | 28.08.2025
Мицкоски на Голема Богородица го посети манастирот во Берово
Македонија  | 28.08.2025
Мицкоски: Голема Богородица нè потсетува на вечните вредности на семејството, љубовта, жртвата и надежта, кои со векови го крепеле македонскиот народ
Сервиси  | 28.08.2025
Во параклисот Воведение Богородично во Струга одбележан големиот празник
﻿