Најмасовно за Голема Богородица во Берово

Во манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ кај Берово денеска беше одбележан празникот Успение на Пресвета Богородица. Манастирот го посети и премиерот Христијан Мицкоски, а на народниот собир присуствуваа илјадници верници од целата држава, кои дојдоа да запалат свеќа, да се помолат за своето и здравјето на своите најблиски, како и да се поклонат пред манастирската светост.

Голем интерес на собирот привлече и продажбата на манастирски производи – локум, слатко и ликер, кои монасите и жителите од регионот ги подготвуваат веќе со децении.

-Не знам точно од кога, со секако е по несреќата почнавме да произведуваме овде манастирски локум кој отецот го прошири во Скопје и денес тој е познат насекаде низ Македонија. Тоа е дел од духовноста што сакаме да ја споделиме со секој кој ќе дојде, изјави жена која продаваше од овие производи.

Во близина на манастирот беа подготвени и 73 бакарни котли со храна, доволни да нахранат околу 10.000 посетители.

-Се готвеше цела ноќ за сите гости, секоја година е исто – важно е никој да не замине гладен, рече еден од готвачите.

Манастирот е познат и по трагичниот настан во 1996 година, кога гром удри во неговата околина и животот го загубија неколку лица. Постарите жители велат дека сеќавањето на таа несреќа сѐ уште е болно, но потсетуваат дека, како што рече една жител на Берово, „треба да се гледа напред и да се зачува – верата, јазикот и традицијата“