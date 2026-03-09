Утрово во Берово и на Попова Шапка беше минус еден степен

Во Берово и Попова Шапка изутринава измерена е температира од – 1 степен Целзиусов, 0 во Крива Паланка, 1 во Mаврови Анови, 2 во Лазарополе и Kрушево, 4 во Виница, 5 во Битола и Претор, 6 во Прилеп и Кавадарци, 7 во Скопје-Зајчев Рид, Струмица, Велес, Штип и Охрид, 8 во Скопје-Петровец, Тетово и Куманово, 9 во Демир Капија и Гевгелија, информира Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

На Попова Шапка има снежна покривка од 66 сантиметри, а таму во изминатите 24 часа наврнале 4 литри дожд. Во Mаврови Анови, 3, Пожаране, 2, Скопје-Зајчев Рид, Струмица и Берово 1 литар дожд.