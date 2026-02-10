 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Предмалку земјотрес почувствуван во Македонија

10.02.2026

Кусо по 22:05 часот по локално време е регистриран земјотрес со епицентар околу 20 километри југозападно од Тетово, во северозападниот дел на Република Македонија.

Во моментот магнитудата сè уште не е официјално објавена, а надлежните сеизмолошки служби работат на дополнителна анализа на податоците. Земјотресот бил почувствуван од населението во Тетово и околните места.

