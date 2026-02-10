Конзумирањето на една намирница може да го намали ризикот од Алцхајмерова болест

Freepik

Појадокот како оброк може да направи многу повеќе за вашето здравје отколку што мислите, а новото истражување откри изненадувачки сојузник кој може да помогне во борбата против Алцхајмеровата болест.

Како што пишува „Мирор“, научниците откриле врска помеѓу консумирањето јајца и намалениот ризик од развој на деменција. Повеќе од 1.000 луѓе со просечна возраст од 81 година учествуваа во студијата, која беше објавена во The Journal of Nutrition.

Прелиминарните резултати покажаа дека консумирањето повеќе од една порција неделно е поврзано со 47 отсто помал ризик од развој на болеста.

Истражувачите, исто така, наведоа студија од 2021 година, која забележала побавна стапка на опаѓање на меморијата кај оние кои консумирале најмалку едно јајце неделно. Се смета дека оваа придобивка е особено поради природната содржина на холин во јајцата, холинот е хранлива состојка која игра клучна улога во мозокот и нервниот систем.

Во моментов се спроведуваат дополнителни истражувања за понатамошно истражување на таканаречените невролошки придобивки од јајцата.

Водечкиот автор на студијата, Тејлор Валас, рече дека јајцата се една од ретките најчесто консумирани намирници кои природно се богати со холин. Тие го истражуваат холинот за да ја разберат неговата улога во поддршката на когнитивниот развој кај доенчињата и малите деца и неговото одржување за време на процесот на стареење.

„Оваа студија додава на сè поголемиот број докази дека изборот на исхрана може да има значително влијание врз намалувањето на ризикот од Алцхајмерова болест и други форми на деменција и да го поддржува доживотното когнитивно здравје“, рече авторот на студијата Тејлор Валас.