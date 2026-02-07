 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Магла на патот Попова Шапка – Лисец

Сервиси

07.02.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по наместа по влажни коловози, информираат од ЈП „Македонијапат“.

Поради појава на магла, на патниот правец Попова Шапка – Лисец е забележана намалена видливост до 100 метри.

Од „Македонијапат“ предупредуваат дека на одредени делници кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

Оттаму апелираат до возачите да управуваат внимателно, да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и брзината на движење да ја прилагодат на условите на патот.

Поврзани вести

Сервиси  | 07.02.2026
Магла на патиштата – намалена видливост до 60 метри
Сервиси  | 06.02.2026
Внимателно по патиштата, има магла и снег на повеќе патни правци
Сервиси  | 02.02.2026
Густа магла и видливост до 50 метри на Плетвар
﻿