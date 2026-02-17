 Skip to main content
17.02.2026
Вторник, 17 февруари 2026
Врнежи од снег со послаб интензитет на Пониква, магла до 150 метри на Пресека

17.02.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по влажни коловози. Врнежи од снег со послаб интензитет се бележат на Пониква, кој не се задржува на коловозот. Намалена видливост поради појава на магла има на планинскиот премин Пресека до 150 метри, информираат од ЈП „Македонијапат“.

Сите патни правци во државата се проодни. На одредени патни правци, кои поминуваат низ засеци и клисури, можна е појава на поситни одрони.

ЈП „Македонијапат“ апелира на внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и приспособување на брзината на условите на патот.

Дежурните екипи на ЈП „Македонијапат“ се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни.

